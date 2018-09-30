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В Херсонской области произошел взрыв, есть раненый

Полиция
15:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 30 сентября, в военной части в Херсонской области прогремел взрыв, ранен один военнослужащий.

В результате взрыва неизвестного предмета в военной части в Херсонской области был ранен один военнослужащий. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ НПУ в Херсонской области Ирина Атаманенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Поступило сообщение, что на территории воинской части в поселке Радинский Алешковского района произошел взрыв неизвестного предмета в результате чего пострадал солдат-контрактник", - сообщила пресс-секретарь.

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По ее словам, взрыв произошел в ночь на 30 сентября. Пострадавший сейчас находится в Олешковской районной больнице. Правоохранители не могут пообщаться с ним, поскольку медики запретили это. Состояние раненого также неизвестно.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство по 128 статье УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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Новости Украины, Взрыв в Херсонской области, Военная часть в Херсонской области, Украина, Херсонская область.
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