В Майорске боевики ранили местную жительницу

В результате обстрела боевиками Майорская 28 сентября, получила ранение местная жительница. Об этом сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Facebook, передает УНН.

"По сообщению, которое поступило от работников сельскохозяйственного предприятия "Бахмутский аграрный союз", 28 сентября 2018 вооруженными формированиями Российской Федерации был осуществлен обстрел Новолуганского с применением артиллерии калибра 122 мм и 120 мм минометов. Обстрел велся в направлении Байрак - Новолуганское и длился с 22:05 до 23:35", - говорится в сообщении.

Также в организации уточнили, что украинская сторона СЦКК зафиксировала на месте происшествия факты попаданий боеприпасов в технические сооружения. В результате обстрела получил значительные повреждения крыша одного из помещений для содержания животных.

Также на месте обстрела СЦКК обнаружила один снаряд калибра 122 мм, который не разорвался, а также фрагменты мин калибра 120 мм. Обезвреживание боеприпасов, которые неразорвавлись будет осуществлено подразделением ГоСЧС.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 32 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом 6 раз боевики применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями.