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Из Украины гражданка РФ хотела вывезти старинную икону

Икона
17:43 Сегодня Телеграф
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: 54-летняя россиянка через пункт пропуска "Екатериновка" пыталась вывезти из Украины старинную икону "Петра и Павла".

Гражданка Российской Федерации пыталась вывезти из Украины старинную икону "Петра и Павла". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как рассказали пограничники, 54-летняя гражданка РФ прибыла вчера в пункт пропуска "Екатериновка" автомобилем "Renault", как пассажир. 

"Во время осуществления мер контроля военнослужащие Сумского отряда увидели на заднем сиденье транспортного средства, среди других личных вещей, старинную икону "Петра и Павла", которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность", — рассказали в пресс-службе.

Пограничники добавили, что находка изъята работниками ГФС в установленном порядке и направлена на экспертизу. В отношении женщины составлен соответствующий протокол. В прошлом году, в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области в личных вещах гражданки Украины, которая следовала в РФ, выявили старинную икону которая, возможно, составляет культурную и историческую ценность.

Напомним, 26 сентября из храма, расположенного на территории Киево-Печерской Лавры, воры унесли икону Георгия Победоносца. Кража произошла во второй половине дня. Пропажу иконы заметили служители и обратились в полицию. В последствии, появилось фото подозреваемого. На видео оказался зафиксирован молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках, который воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал и потихоньку снял икону со стены. Потом вор упаковал ее в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан, смог незаметно вынести украденное с территории Лавры. 28 сентября злоумышленника задержали при попытке ее продать иностранным туристам. 

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Новости Украины, ГПСУ, Екатериновка, Пункт пропуска, Россиянка, Старинная икона Петра и Павла.
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