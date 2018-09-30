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Два человека выпали из катера в Запорожье

Днепр в Запорожье
20:25 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Один человек утонул, второй сильно пострадал, попав под винт катера, из которого оба выпали, плавая по Днепру в районе Запорожья.

В акватории Запорожья из катера, шедшего на большой скорости по Днепру, выпали двое человек, один из которых получил тяжелые ранения, попав под винт плавсредства, тело второго пострадавшего достали из реки спустя несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Запорожской области, в воскресенье около 13.00 в Запорожье в районе 9-го причала перевернулся катер, в котором находилось 3 человека. Во время опасных маневров катера двое людей выпали за борт. На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС, водная полиция, рыбинспекция.

Известно, что одного пострадавшего достали из реки в тяжелом состоянии. По словам свидетелей, он попал под винт катера. На данный момент за жизнь пострадавшего борются медики. Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС региона, спустя более чем три часа - в 16:40 - спасатели подняли тело второго пассажира катера. Свидетель происшествия – местный рыбак - утверждает, что видел, как катер "крутился" в воде в районе рыбинспекции. Также он утверждал, что люди, выпавшие из катера, были в состоянии алкогольного опьянения, а в одном из пострадавших пассажиров он узнал начальника Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрия Чайку. Правоохранительные органы Запорожья пока не комментируют происшествие.

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Новости Украины, ГСЧС, Днепр, Жертвы, Запорожье, Катер, Травмы.
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