В оккупированной Горловке погибли 3 детей, подорвавшись на мине

В оккупированной Горловке Донецкой области на мине подорвались четверо детей, трое из них погибли. Об этом сообщила украинская правозащитница Вера Ястребова со ссылкой на местных врачей, с которыми удалось установить связь, информирует "5 канал".

"Четверо детей пошли в лесополосу на территории, которая сейчас контролируется боевиками так называемой "ДНР", которые там проводили перед этим минирование. Дети, подростки, подорвались на мине. Двое из них - 13-летние - и еще один ребенок 12-летний погибли. Четвертый ребенок - 10 лет - находится сейчас в больнице, его пытаются спасти и сделать так, чтобы последствия были как можно менее негативными", - отметила Ястребова.

Как сообщается, чп произошло в воскресенье около 13 часов. СМИ боевиков распространили информацию, что разорвалась противопехотная мина МОН-5.

Ранее сообщалось, что в Майорске 28 сентября в результате обстрелов боевиков погибла местная жительница. Обстрел был осуществлен по Новолуганскому с применением артиллерии калибра 122 мм и 120 мм минометов. Обстрел велся в направлении Байрак - Новолуганское и длился с 22:05 до 23:35. Украинская сторона СЦКК зафиксировала на месте происшествия факты попаданий боеприпасов в технические сооружения. В результате обстрела получил значительные повреждения крыша одного из помещений для содержания животных.