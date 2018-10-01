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В оккупированной Горловке погибли 3 детей, подорвавшись на мине

Надпись "Осторожно мины"
08:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Минобороны

Новости Украины: В оккупированной Горловке Донецкой области четверо детей пошли в лес и подорвались на мине, трое из них погибли, 10-летний ребенок находится в больнице.

В оккупированной Горловке Донецкой области на мине подорвались четверо детей, трое из них погибли. Об этом сообщила украинская правозащитница Вера Ястребова со ссылкой на местных врачей, с которыми удалось установить связь, информирует "5 канал".

"Четверо детей пошли в лесополосу на территории, которая сейчас контролируется боевиками так называемой "ДНР", которые там проводили перед этим минирование. Дети, подростки, подорвались на мине. Двое из них - 13-летние - и еще один ребенок 12-летний погибли. Четвертый ребенок - 10 лет - находится сейчас в больнице, его пытаются спасти и сделать так, чтобы последствия были как можно менее негативными", - отметила Ястребова.

Как сообщается, чп произошло в воскресенье около 13 часов. СМИ боевиков распространили информацию, что разорвалась противопехотная мина МОН-5.

Ранее сообщалось, что в Майорске 28 сентября в результате обстрелов боевиков погибла местная жительница. Обстрел был осуществлен по Новолуганскому с применением артиллерии калибра 122 мм и 120 мм минометов. Обстрел велся в направлении Байрак - Новолуганское и длился с 22:05 до 23:35. Украинская сторона СЦКК зафиксировала на месте происшествия факты попаданий боеприпасов в технические сооружения. В результате обстрела получил значительные повреждения крыша одного из помещений для содержания животных.

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Новости Украины, Взрыв мины, Горловка, ДНР, Лес, Погибли дети, Погибли трое детей, Подорвались на мине.
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