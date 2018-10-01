В одном из хостелов Одессы задержали 25 вооруженных мужчин

Полицейские проверили вооруженных гостей города, которые поселились в одном из хостелов Суворовского района Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

О более двух десятков человек с оружием правоохранителям сообщили местные жители. Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко в Facebook, сообщая об этом событии, уточнил, что в хостеле поселились 25 вооруженных мужчин.

Прибыв по указанному адресу, полицейские установили личности всех постояльцев.

"Мужчины оказались приезжими, а обнаружена у них оружие – зарегистрированным в установленном законом порядке. Сейчас проверка продолжается. Правоохранители выясняют, с какой целью вооруженные люди прибыли в Одессу", – отметили в полиции.

Напомним, в Киеве вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро. Правоохранители ввели оперативный план по розыску злоумышленника. Инцидент произошел около 22:00 на улице Лаврской в Печерском районе.