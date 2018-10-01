Сегодня на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции сил ООС

Российско-террористические войска на Донецком направлении осуществили 3 прицельных обстрела украинских позиций.

Об этом проинформировал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"По состоянию на утро зафиксированы 3 прицельных вражеских обстрела. Все они произошли на Донецком направлении. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огневые провокации в районе Новотроицкого и дважды возле Водяного", - сказал спикер.

Гуцуляк добавил, что военнослужащий, который в прошедшие сутки был ранен, находится в госпитале, где получает медпомощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В течение прошедших суток, 30 сентября, российско-террористические группировки 28 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.