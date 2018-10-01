Гройсман сообщил, как государство заботится о людях преклонного возраста

Политика государства в отношении людей преклонного возраста не ограничивается достойным пенсиями, а предполагает построение среды, в которой невозможна любая дискриминация по возрастному признаку. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращении к соотечественникам по случаю Дня ветерана и Международного дня людей преклонного возраста, обнародованном на Правительственном портале.

"Надлежащая политика государства в отношении людей преклонного возраста не ограничивается достойным пенсионным обеспечением, а предполагает создание условий для активного участия пожилых людей в общественной жизни, обеспечение их необходимым уровнем медицинского обслуживания, построение среды, в которой невозможна какая-либо дискриминация по возрастному признаку. Нашей целью является общество, в котором одинаково комфортно будут чувствовать себя все его члены, в том числе люди преклонного возраста", - отметил Гройсман.

Он заверил в том, что все участники боевых действий, которые когда-либо защищали нашу Родину с оружием в руках, пользуются в Украине бесспорным уважением и поддержкой. Украинский народ очень благодарен своим защитникам за мужество и героизм, за смелую гражданскую позицию и готовность рисковать жизнью ради своих близких и нашей общей свободы.

"Поэтому забота о ветеранах боевых действий, создание для них комфортных условий является для нас моральным долгом. Безбарьерное общество, курсы психологической реабилитации, программы трудоустройства, надлежащая социальная защита - мы обязаны воплотить эти элементы в жизнь для того, чтобы украинские ветераны знали, что наше общество никогда не оставит их на произвол судьбы", - подчеркнул Премьер-министр.

Он выразил благодарность всем ветеранам боевых действий за преданную службу Родине. Гройсман также поблагодарил всех людей преклонного возраста за многолетний труд, который прославляет их и все наше общество. Как сообщалось, ежегодно 1 октября в мире отмечается Международный день пожилых людей. Дата призвана привлечь внимание общества к проблеме предвзятого отношения к пожилым людям и разрушить стереотипы, связанные с их жизнью.