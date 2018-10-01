В мире отмечают Международный день пожилых людей

1 октября, по инициативе ООН, в мире отмечается Международный день пожилых людей. Дата призвана привлечь внимание общества к проблеме предвзятого отношения к пожилым людям и разрушить стереотипы, связанные с их жизнью.

Предвзятое отношение к пожилым людям - дань довольно распространенному представлению о том, что игнорирование и дискриминация пожилых людей - социально приемлемое явление. В той или иной форме оно существует во всех странах мира, находит выражение в общественном мнении, на государственном уровне, а также в средствах массовой информации. Это приводит к обесцениванию роли пожилых людей и исключения их из общественной жизни.

Пожилые люди сталкиваются с дискриминацией в обществе, на работе, в транспорте, медицинских учреждениях. Это в определенной степени препятствует реализации их потенциала и негативно влияет на здоровье, самочувствие и благополучие. В результате они не могут реализовать свои права в полной мере и внести посильный вклад в культурную, социально-экономическую и политическую жизни общества.

Согласно международной классификации, пожилым человеком считается лицо, достигшее 65 лет. Таких людей во всем мире около 700 млн, а это почти каждый десятый человек на Земле.

По данным ООН, к 2050 году число тех, кому за 60, достигнет 2 миллиардов человек. В Украине насчитывается 6,9 млн граждан в возрасте от 65 лет. По мнению экспертов, рост числа пожилых людей в мире свидетельствует об улучшении качества жизни в целом, что само по себе является значимым достижением.

Несмотря на это, во многих развивающихся странах, старение, как и раньше, связано со слабой социальной защищенностью и падением уровня доходов. В мировых рейтингах по уровню жизни пожилых людей Украина традиционно занимает одно из последних мест. И каждый год эти показатели все ниже и ниже.

Самыми комфортными для людей почтенного возраста являются Швейцария, Скандинавские страны, Германия и Канада. Украина, как полноправный член ООН, поддержала инициативу международного сообщества и также отмечает сегодня День пожилых людей.

Решение о ежегодном праздновании в Украине Международного дня пожилых граждан и создании условий социальной защиты пенсионеров, инвалидов, одиноких нетрудоспособных граждан утверждено правительственным постановлением от 26 сентября 1997 года "О ежегодном праздновании Международного дня пожилых людей".