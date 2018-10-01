Истребитель РФ Су-27 пролетел над украинскими военными кораблями во время учений

ВМС ВСУ показали видео пролета российского истребителя Су-27 возле украинских кораблей во время выполнения ими задач в ходе стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля — 2018". Соответствующую запись Военно-морские силы Вооруженных сил Украины опубликовали на своей странице в Facebook.

Очередной этап практических действий подразделений десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины на этот раз проходил в довольно интересном и необычном месте - острове Тендровская коса.

К отработке одного из тактических эпизодов в рамках стратегических командно-штабных учений "Казацкая воля - 2018" привлекались самолеты штурмовой и военно-транспортной авиации Воздушных Сил, подразделения армейской авиации Сухопутных войск, Военно-Морские Силы и непосредственно Десантно-штурмовые войска.

Контролировали ход проведения учебно-боевой десантной операции начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Напомним, 25 сентября в ВСУ стартовали стратегические командно-штабные учения "Козацкая воля-2018". Учения проводятся с целью усиления возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных стабилизационных действий войсками.