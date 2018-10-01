В Житомирской области из-за ДТП пострадали четверо человек

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ДТП в Коростене Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

Авария произошла 29 сентября около 22:30. Предварительно известно, что 21-летний водитель автомобиля BMW на перекрестке не предоставил преимущество в движении легковушке Seat, которым управляла 29-летняя женщина.

"В результате ДТП водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и скончался во время оказания медицинской помощи на месте происшествия. Водитель автомобиля Seat и трое пассажиров, все местные жители, с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в Коростенскую больницу", – сообщили в полиции.

Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.