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В Житомирской области из-за ДТП пострадали четверо человек

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ДТП в Житомирской области
15:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Житомирской области

Новости Украины: В субботу, 29 сентября, в Житомирской области столкнулись две иномарки, один из водителей погиб.

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ДТП в Коростене Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

Авария произошла 29 сентября около 22:30. Предварительно известно, что 21-летний водитель автомобиля BMW на перекрестке не предоставил преимущество в движении легковушке Seat, которым управляла 29-летняя женщина.

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"В результате ДТП водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и скончался во время оказания медицинской помощи на месте происшествия. Водитель автомобиля Seat и трое пассажиров, все местные жители, с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в Коростенскую больницу", – сообщили в полиции.

Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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Новости Украины, ДТП, ДТП в Житомирской области, Житомирской области, Украина.
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