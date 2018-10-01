На Закарпатье СБУ разоблачила контрабанду более тонны янтаря
Новости Украины: В понедельник, 1 октября, СБУ на Закарпатье пресекла попытку контрабанды более тонны янтаря в страны ЕС.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Закарпатской области контрабанду янтаря в страны ЕС.
Янтарь был обнаружен на таможенном посту "Лужанка" в микроавтобусе местного жителя, сообщил пресс-центр СБУ.
"Товар" находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки. Оперативники спецслужбы установили, что контрабандный переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни.
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По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет примерно$1 млн.
Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям.