На Закарпатье СБУ разоблачила контрабанду более тонны янтаря

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Закарпатской области контрабанду янтаря в страны ЕС.

Янтарь был обнаружен на таможенном посту "Лужанка" в микроавтобусе местного жителя, сообщил пресс-центр СБУ.

"Товар" находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки. Оперативники спецслужбы установили, что контрабандный переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет примерно$1 млн.

Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям.