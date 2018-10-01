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На Закарпатье СБУ разоблачила контрабанду более тонны янтаря

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16:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: В понедельник, 1 октября, СБУ на Закарпатье пресекла попытку контрабанды более тонны янтаря в страны ЕС.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Закарпатской области контрабанду янтаря в страны ЕС.

Янтарь был обнаружен на таможенном посту "Лужанка" в микроавтобусе местного жителя, сообщил пресс-центр СБУ.

"Товар" находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки. Оперативники спецслужбы установили, что контрабандный переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни.

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По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет примерно$1 млн.

Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям.

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Новости Украины, Закарпатье, Контрабанда, СБУ, Украина, Янтарь.
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