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ДТП в Николаевской области: микроавтобус врезался в грузовик

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ДТП в Николаевской области
14:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Николаевской области

Новости Украины: В понедельник, 1 октября, в Николаевской области произошло ДТП, есть пострадавший.

Микроавтобус столкнулся с полуприцепом грузовика на автодороге "Киев – Одесса" в пределах Николаевской области. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Сегодня, 1 октября, около 7:25 на автодороге "Киев – Одесса" возле с. Куриные Лозы Кривоозерского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и грузовик с полуприцепом "Рено", – говорится в сообщении.

Предварительно, 29-летний водитель микроавтобуса допустил столкновение с полуприцепом грузовика, который двигался впереди под управлением 58-летнего водителя. В результате столкновения водителя микроавтобуса с телесными повреждениями доставили в медучреждение.

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"Информацию о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", что карается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Как сообщалось ранее, в Харькове неустановленный автомобиль совершил наезд на молодого мужчину и скрылся с места происшествия.

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Новости Украины, Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, ДТП в Николаевской области, Николаевская область, Украина.
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