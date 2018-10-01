В Харькове водитель совершил наезд на молодого парня

Пострадавшему около 25 лет, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Харькове неустановленный автомобиль совершил наезд на молодого мужчину и скрылся с места происшествия.

Как сообщает местное издание Newsroom, ссылаясь на информацию полиции, инцидент произошел 30 сентября около 02:30, в районе дома №192 по улице Клочковской - возле ночного клуба "Місто". Сбитому машиной пешеходу примерно 25 лет.

Правоохранители устанавливают личность пешехода и водителя. Открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД).

Напомним, только за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников, в течение 2013-2017 годов таких случаев произошло 543.