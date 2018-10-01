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Во Львовской области сгорел отель, пострадала иностранная туристка

ГСЧС
17:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В воскресенье, 30 сентября, в курортном поселке Львовской области произошел пожар, пострадала женщина.

Во время пожара в отеле отдыхали туристы из Беларуси. Спасти их вещи и документы не удалось.

В курортном поселке Сходница Львовской области во время пожара в деревянном частном трехэтажном доме, который использовался как гостиница, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 30 сентября в 05.04 поступило сообщение о пожаре в поселке Сходница в деревянном трехэтажном жилом доме на ул. Коновальца, 13.

 

"В 7:54 пожар был ликвидирован. В результате пожара получила ожоги затылочной области шеи I-II степени 60-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она отказалась от госпитализации", - отмечается в сообщении.

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Огнем полностью уничтожен дом и повреждены стены соседней двухэтажной деревянной хозяйственной постройки на площади 40 кв. м.

В ликвидации пожара были задействованы 34 спасателя с привлечением 8 единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Новости Украины, ГСЧС, Львовская область, Пожар, Сходница, Украина.
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