Во Львовской области сгорел отель, пострадала иностранная туристка
Новости Украины: В воскресенье, 30 сентября, в курортном поселке Львовской области произошел пожар, пострадала женщина.
Во время пожара в отеле отдыхали туристы из Беларуси. Спасти их вещи и документы не удалось.
В курортном поселке Сходница Львовской области во время пожара в деревянном частном трехэтажном доме, который использовался как гостиница, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, 30 сентября в 05.04 поступило сообщение о пожаре в поселке Сходница в деревянном трехэтажном жилом доме на ул. Коновальца, 13.
"В 7:54 пожар был ликвидирован. В результате пожара получила ожоги затылочной области шеи I-II степени 60-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она отказалась от госпитализации", - отмечается в сообщении.
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Огнем полностью уничтожен дом и повреждены стены соседней двухэтажной деревянной хозяйственной постройки на площади 40 кв. м.
В ликвидации пожара были задействованы 34 спасателя с привлечением 8 единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.