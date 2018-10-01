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Президент Турции надеется на скорое улучшение отношений с США

Реджеп Тайип Эрдоган
16:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Сегодня, 1 октября, Президент Турции выступая в парламенте сообщил, что надеется в скором времени улучшить отношения с США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит в скорое улучшение взаимоотношений с США.

"Надеюсь, что в скором времени все разногласия будут разрешены, а отношения в политической и экономической сферах будут развиваться в духе стратегического партнерства", - заявил турецкий лидер, выступая в парламенте в понедельник.

В то же время Р.Эрдоган призвал Вашингтон остерегаться ошибочных действий и не решать политические и юридические споры "путем угроз и шантажа". 

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Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

Как сообщалось ранее, Россия должна настаивать на том, чтобы ее боевики на востоке Украины уменьшили минные угрозы.

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Новости мира, Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Турция.
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