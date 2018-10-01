Президент Турции надеется на скорое улучшение отношений с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит в скорое улучшение взаимоотношений с США.

"Надеюсь, что в скором времени все разногласия будут разрешены, а отношения в политической и экономической сферах будут развиваться в духе стратегического партнерства", - заявил турецкий лидер, выступая в парламенте в понедельник.

В то же время Р.Эрдоган призвал Вашингтон остерегаться ошибочных действий и не решать политические и юридические споры "путем угроз и шантажа".

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

Как сообщалось ранее, Россия должна настаивать на том, чтобы ее боевики на востоке Украины уменьшили минные угрозы.