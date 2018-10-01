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В Москве арестован экс-министр транспорта и связи Украины

Николай Рудьковский
15:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: PHL

Новости Украины: В Москве по обвинению в нападении на посольство рФ в Киеве в 2014 году задержан бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский.

Задержанный в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году бывший депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский был заочно арестован столичным Басманным судом в мае 2016 года.

"Постановлением суда от 26 мая 2016 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Рудьковского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, согласно материалам суда, Н.Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Н.Рудьковского задержали в Москве в пятницу, 28 сентября. Таким образом, в настоящее время он уже должен быть помещен в один следственных изоляторов, находящихся в столице.

В министерстве иностранных дел Украины в понедельник заявили, что информация о задержании бывшего депутата проверяется.

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В феврале 2017 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что, по версии российского следствия, 14 июня 2014 года Н.Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России (в Киеве - прим. ред), в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания". Данные, подтверждающие причастность Н.Рудьковского к противоправным действиям, были получены в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий с сотрудниками ФСБ и МВД России, утверждают в СКР.

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Новости Украины, Задержан в Москве, Нападение на посольство РФ в Киеве в 2014 году, Николай Рудьковский, Экс-министр транспорта и связи.
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