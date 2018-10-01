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Порошенко заявил, что Путин подрывает стабильность в Украине с помощью кибератак

Петр Порошенко в Харькове
10:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин подрывает стабильность внутри нашей страны с помощью кибератак.

Накануне выборов в Украине президент Российской Федерации Владимир Путин пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, считает президент Петр Порошенко.

"Он (Путин - прим. ред) понимает, что добиться успеха в военной операции на суше он не сможет. Но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов. И таким образом, он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей. А точнее - технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку Спутник ТВ, Russia Today и многих другие", - сказал П.Порошенко в интервью американскому телеканалу СNN, сообщается на его официальном сайте.

Глава государства привел многочисленные примеры дезинформации, которую распространяет РФ, начиная от заявлений, что в Украине не российская агрессия, а "гражданская война", и что не РФ ответственна за агрессию, от обвинений в адрес украинской власти за тысячи жертв этой войны и заканчивая отрицанием присутствия российских военных на оккупированной территории.

Президент также напомнил, что украинская власть запретила российские социальные сети, поскольку они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампаний.

"На самом деле у нас две опасности. Первая опасность - это Путин. Я как президент не воюю с кем-то, я противодействую конкретно Путину. Потому что Путин понимает, что война на суше - на востоке моей страны или в Крыму на протяжении последних четырех лет - больше не приносит ему никакого успеха. Потому что мы создали сильную и надежную армию с помощью Соединенных Штатов Америки", - сказал президент

"Я действительно очень горжусь очень эффективным сотрудничеством с американцами, британцами, канадцами, европейскими советниками", - резюмировал П.Порошенко.

Очередные президентские и парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году. Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что объявит о своей возможности участия в выборах президента, чтобы второй раз избраться на пост главы государства, с началом избирательной кампании.

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Новости Украины, Владимир Путин, Дестабилизация ситуации, Кибератаки, Петр Порошенко, Президент РФ, Президент Украины, РФ.
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