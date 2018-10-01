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На Донбассе сегодня боевики 5 раз нарушили "режим тишины"

ВСУ
19:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Донбассе в течение дня, 1 октября, боевики 5 раз нарушили "режим тишины", жертв среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе в понедельник с 7:00 до 18:00 боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, враг не применил. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

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Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ООС в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Новомихайловка и Водяное.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой". – сказано в сводке.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Обстрелы, ООС, Режим «Тишины», Украина.
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