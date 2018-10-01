На Закарпатье задержали двух россиян, которые пытались попасть в ЕС
Новости Украины: В Украине были задержаны двух россиян, которые нелегально пытались попасть в ЕС через Закарпатье.
Пограничники сегодня ночью задержали двух россиян, которые хотели попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска отдела "Тиса" Чопского отряда. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Пересечь украинско-венгерскую границу правонарушители пытались недалеко от населенного пункта Есень Ужгородского района. Информацию о возможной попытке нарушения государственной границы пограничникам заранее предоставили оперативные сотрудники Западного регионального управления. Поэтому в указанный район был выслан пограничный наряд отдела "Саловка", — говорится в сообщении.
Как отмечается, военным удалось остановить нелегалов, когда те уже были в 50 метрах от линии границы. Двое мужчин имели при себе паспортные документы граждан Российской Федерации.
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Во время проверочных мероприятий правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС "с целью улучшения условий жизни".
Сейчас правонарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (нарушение или попытка нарушения Государственной границы Украины).