На Закарпатье задержали двух россиян, которые пытались попасть в ЕС

Пограничники сегодня ночью задержали двух россиян, которые хотели попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска отдела "Тиса" Чопского отряда. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Пересечь украинско-венгерскую границу правонарушители пытались недалеко от населенного пункта Есень Ужгородского района. Информацию о возможной попытке нарушения государственной границы пограничникам заранее предоставили оперативные сотрудники Западного регионального управления. Поэтому в указанный район был выслан пограничный наряд отдела "Саловка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, военным удалось остановить нелегалов, когда те уже были в 50 метрах от линии границы. Двое мужчин имели при себе паспортные документы граждан Российской Федерации.

Во время проверочных мероприятий правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС "с целью улучшения условий жизни".

Сейчас правонарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (нарушение или попытка нарушения Государственной границы Украины).