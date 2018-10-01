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Через семь пунктов пропуска на границе могут ограничить движение

Пункт пропуска на границе
22:01 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В связи с проведением работ по установлению сканирующих систем стационарного типа, на границе может быть ограничено движение.

В семи пунктах пропуска на госгранице возможны временные неудобства и ограничения в движении из-за установления стационарных сканеров и комплексов для взвешивания автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В связи с проведением работ по установлению сканирующих систем стационарного типа и весовых комплексов поосевого взвешивания автотранспортных средств в пунктах пропуска возможны временные неудобства", - говорится в сообщении.

В частности, строительные работы по обустройству комплексных сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров и весовых комплексов начаты в следующих международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения:

- "Ягодин" Волынской таможни ГФС (с 03.09.2018);

- "Ужгород" и "Чоп" Закарпатской таможни ГФС (27.09.2018 - 20.12.2018);

- "Краковец" (с 14.09.2018) и "Рава-Русская" (с 17.09.2018) Львовской таможни ГФС;

- "Порубное" Черновицкой таможни ГФС (не будет мешать движению);

- "Бачевск" Сумской таможни ГФС (с 17.09.2018).

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Как отмечается, установление современных технических средств таможенного контроля в пунктах пропуска позволит повысить эффективность мероприятий по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, сократить время осуществления таможенных процедур, а также уменьшить влияние человеческого фактора при проведении таможенного контроля.

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Новости Украины, Государственная фискальная служба Украины, Пункты пропуска на границе, Украина.
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