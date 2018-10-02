В Киеве фонтаны с 1 октября до 1 мая прекращают работу

Фонтаны, расположенные на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала в Киеве, с 1 октября прекратили свою работу, их запустят 1 мая 2019, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 октября столичные фонтаны прекращают работу и переходят в осенне-зимний режим. Работники специализированного коммунального водохозяйственного предприятия "Киевводфонд" сейчас проводят необходимые работы по демонтажу внешнего оборудования для его сохранения в период холодов… Столичные фонтаны возобновят свою работу с 1 мая 2019", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник.

В КГГА отметили, что прежде всего демонтируется все внешнее оборудование, проведены санитарно-профилактические работы, вымываются чаши. Далее работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов.

"Как и в прошлом году, свето-музыкальный фонтанный комплекс на Майдане Независимости, который состоит из одного большого и шести малых фонтанов, будет законсервирован с применением специальной конструкции, которая будет защищать фонтаны в зимний период и будет служить антивандальной защитой", - рассказала директор "Киевводфонд" Светлана Козловская.

В информации также говорится, что двенадцать фонтанов, расположенных в акватории Русановского канала, тоже будут демонтированы с привлечением специалистов-дайверов и вывезены для надлежащего хранения до следующего года