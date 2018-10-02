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В пунктах пропуска в Донбассе застряли 185 автомобилей

Пункты пропуска на Донбассе
09:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Госпогранслужба

Новости Украины: На протяжении прошедших суток через КПВВ линию разграничения пересекли 33,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находятся 185 автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 15/20", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7395 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 7315 человек и 1370 транспортных средств;

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"Новотроицкое" - 6170 человек и 1255 транспортных средств;

"Гнутово" - 2985 человек и 745 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9555 человек.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Донбасс, Пункты пропуска, Украина.
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