Во Львове загорелась маршрутка

Во Львове в Службу спасения "101" в 21:26 понедельника поступило сообщение о пожаре в рейсовом автобусе "ЛАЗ" маршрут №5а на ул.Пидвальной.

"Как выяснилось на месте вызова, пожар возник в моторном отсеке во время движения. Пассажиров на момент возгорания в салоне автобуса не было. До прибытия пожарных к месту вызова водитель самостоятельно пытался ликвидировать возгорание огнетушителем, однако это ему не удалось", - сообщает во вторник утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В 21:32 понедельника пожарным удалось локализовать возгорание, и в 21:36 – полностью ликвидировать. "В результате пожара огнем уничтожен автобус", - добавили в Службе.

Напомним, в воскресенье, 30 сентября, в курортном поселке Львовской области произошел пожар, пострадала женщина.