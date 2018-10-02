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Во Львове загорелась маршрутка

Во Львове ночью горел автобус
10:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: varta1.com.ua

Новости Украины: На улице Подвальной во Львове вечером 1 октября загорелся маршрутный автобус.

Во Львове в Службу спасения "101" в 21:26 понедельника поступило сообщение о пожаре в рейсовом автобусе "ЛАЗ" маршрут №5а на ул.Пидвальной.

"Как выяснилось на месте вызова, пожар возник в моторном отсеке во время движения. Пассажиров на момент возгорания в салоне автобуса не было. До прибытия пожарных к месту вызова водитель самостоятельно пытался ликвидировать возгорание огнетушителем, однако это ему не удалось", - сообщает во вторник утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В 21:32 понедельника пожарным удалось локализовать возгорание, и в 21:36 – полностью ликвидировать. "В результате пожара огнем уничтожен автобус", - добавили в Службе.

Напомним, в воскресенье, 30 сентября, в курортном поселке Львовской области произошел пожар, пострадала женщина.

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Новости Украины, ГСЧС, Львов, Маршрутка, Пожар.
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