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Боевики применили лазерное оружие: украинский пограничник потерял зрение

ГПСУ
10:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Госпогранслужба

Новости Украины: Украинский пограничник в районе ООС получил травму сетчатки глаз от неизвестной вспышки с неподконтрольной территории.

Украинский пограничник в районе Марьинки получил лазерный ожог сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Вчера около 17 часов пограничник Краматорского отряда, выполнявшего задачи в составе ООС, во время наблюдения в оптический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками", – написал О.Слободян на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

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По его словам, военнослужащий госпитализирован с предварительным диагнозом "лазерный ожог сетчатки глаза". "Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%", - указал О.Слободян.

Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, всего это уже 5 случай, когда украинские пограничники с зоне ООС получают повреждения органов зрения вследствие использования российско-террористическими войсками лазерного оружия.

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Новости Украины, Боевики, ГПСУ, Донбасс, ООС.
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