Боевики применили лазерное оружие: украинский пограничник потерял зрение

Украинский пограничник в районе Марьинки получил лазерный ожог сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Вчера около 17 часов пограничник Краматорского отряда, выполнявшего задачи в составе ООС, во время наблюдения в оптический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками", – написал О.Слободян на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

По его словам, военнослужащий госпитализирован с предварительным диагнозом "лазерный ожог сетчатки глаза". "Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%", - указал О.Слободян.

Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, всего это уже 5 случай, когда украинские пограничники с зоне ООС получают повреждения органов зрения вследствие использования российско-террористическими войсками лазерного оружия.