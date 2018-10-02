В Одессе обнаружили подпольный цех, в котором шили спортивные костюмы
Новости Украины: В Одессе правоохранители обнаружили нелегальное предприятие, где осуществлялся пошив одежды.
Во время санкционированных обысков в Одессе правоохранители обнаружили незаконно функционирующий цех по пошиву спортивных костюмов. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В ходе расследования уголовного производства в отношении лиц, организовавших и осуществлявших незаконную переправку иностранных граждан на территорию Украины, проведенные санкционированные обыски в помещениях, расположенных в промышленном районе Одессы", – говорится в сообщении.
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Во время мероприятия из цеха изъяли 35 спортивных костюмов, 25 рулонов ткани, 17 швейных машинок, другое оборудование.
"Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушенияю", – отметили в полиции.