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В Одессе обнаружили подпольный цех, в котором шили спортивные костюмы

Подпольный цех в Одессе
11:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Одесской области

Новости Украины: В Одессе правоохранители обнаружили нелегальное предприятие, где осуществлялся пошив одежды.

Во время санкционированных обысков в Одессе правоохранители обнаружили незаконно функционирующий цех по пошиву спортивных костюмов. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"В ходе расследования уголовного производства в отношении лиц, организовавших и осуществлявших незаконную переправку иностранных граждан на территорию Украины, проведенные санкционированные обыски в помещениях, расположенных в промышленном районе Одессы", – говорится в сообщении.

 

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Во время мероприятия из цеха изъяли 35 спортивных костюмов, 25 рулонов ткани, 17 швейных машинок, другое оборудование.

"Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушенияю", – отметили в полиции.

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Новости Украины, ГУНП в Одесской области, Одесса, Подпольный цех, Украина.
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