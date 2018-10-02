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В Северодонецке горел склад для сушки тротуарной плитки

Пожар в Северодонецке
11:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС в Луганской области

Новости Украины: Вчера, 1 октября, в Севередонецке произошло возгорание помещения для сушки тротуарной плитки.

Сообщение о том, что по ул.Б.Лещины в г.Северодонецк произошло возгорание в одном из цехов на территории "Молокозавода", поступило в Службу спасения "101" в 17:19 1 октября, и уже менее чем через час спасатели ликвидировали пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит складское помещение для сушки тротуарной плитки", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

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Пожар на площади 50м кв был локализован в 17:39 понедельник и ликвидирован в 18:11.

Травмированных и погибших в результате ЧП не выявлено. К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

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Новости Украины, ГСЧС, Луганская область, Пожар, Северодонецк, Украина.
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