В Северодонецке горел склад для сушки тротуарной плитки

Сообщение о том, что по ул.Б.Лещины в г.Северодонецк произошло возгорание в одном из цехов на территории "Молокозавода", поступило в Службу спасения "101" в 17:19 1 октября, и уже менее чем через час спасатели ликвидировали пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит складское помещение для сушки тротуарной плитки", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

Пожар на площади 50м кв был локализован в 17:39 понедельник и ликвидирован в 18:11.

Травмированных и погибших в результате ЧП не выявлено. К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.