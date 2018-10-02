Сибирская язва в Украине: на Одесщине заболели пять человек

Пять человек госпитализировали в Саратском районе Одесской области с диагнозом "сибирская язва", сообщает местное интернет-издание "Думская" со ссылкой на районный совет.

"Сейчас в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - говорится в обнародованной во вторник заметке.

Какой-либо дополнительной информации о ЧП, как и о состоянии заболевших, издание не приводит.

Вместе с тем, издание "Факты" со ссылкой на собственные источники уточняет, что все пятеро заболевших помещены в районную больницу пгт Сарата: "Первый случай заболевания был зафиксирован 29 сентября. Предположительно, это была кожная форма болезни, пациентов поместили в инфекционное отделение. Карантинные меры пока не вводились".

Справка. Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро и остро, преимущественно в карбункулезной форме — у человека.

Продолжительность инкубационного периода колеблется от нескольких часов до дней, чаще всего составляет 2—3 дня. Заболевание может протекать в локализованной (кожной) или генерализованной (легочной и кишечной) форме.

Инфекция передается чаще всего контактным путем, реже — воздушно-пылевым, алиментарным, трансмиссивным (мухи жигалки, слепни). Чаще всего заражение имеет профессиональный характер (убой скота, его разделка, уход за больным животным, выделка шкуры и т. д.), однако можно заразиться и через почву, при употреблении инфицированных продуктов, вдыхании зараженной костной муки, пыли.