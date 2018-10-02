В Карпатах на туристическом маршруте погиб местный житель

На горе Кедровая при прохождении туристическим маршрутом травмировался мужчина. Впоследствии он скончался. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"1 октября в 12:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на горе Кедрова, вблизи села Татаров Яремчанского городского совета, во время прохождения туристическим маршрутом травмировался житель поселка Ворохта 1978 года", – говорится в сообщении.

Когда горные спасатели с медицинским работником Ворохтянской городской больницы прибыли к месту вызова, состояние пострадавшего было тяжелое. Мужчина был без сознания.

"Медицинским работником и фельдшером поисково-спасательного отделения оказывалась помощь пострадавшему, однако в 15:20 медицинским работником Ворохтянской городской больницы констатировали смерть мужчины", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели оказали помощь следственно-оперативной группе Яремчанского отделения полиции по сносу тела к подножию горы.