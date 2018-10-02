В столице на выходных будет частично ограничено движение транспорта

6 и 7 октября в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением Киевского международного марафона. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Рекордное количество участников — более 11 тысяч человек из 45 стран мира — ожидается в этом году на Киевском международном марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon, который при поддержке столичных властей состоится 7 октября с 09:00 до 15:00", — говорится в сообщении.

В связи с этим событием, по информации организаторов, запретят движение всех транспортных средств для монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской) с 05:00 6 октября до 21:00 7 октября.

Также 7 октября во время проведения мероприятия будет ограничено транспортное движение по таким адресам:

Европейская площадь — 08:00 до 16:00;

ул. М. Грушевского — с 08:00 до 15:00;

Петровская аллея — с 08:00 до 14:30;

Парковая дорога — с 08:00 до 14:30;

Днепровский спуск — с 08:00 до 12:20;

аллея Героев Крут — с 08:00 до 12:20;

ул. Лаврская — с 08:00 до 12:20;

ул. Запечерная — с 08:00 до 12:20;

б-р Дружбы Народов — с 08:00 до 12:30;

мост Патона — с 9:20 до 12:00;

просп. Соборности — с 09:00 до 12:00;

Лыбидская площадь — с 08:00 до 12:30;

ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской до ул. Физкультуры) с 08:00 до 13:00;

ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до б-ру Т. Шевченко) — с 08:00 до 16:00;

Владимирский спуск — с 09:00 до 14:00;

ул. Петра Сагайдачного — с 09:00 до 14:00;

Контрактовая площадь — с 09:00 до 14:00;

ул. Константиновская — с 09:00 до 14:00;

ул. Притисско-Никольская — с 09:00 до 14:00;

ул. Хорива — с 09:00 до 14:00;

ул. Верхний Вал — с 09:00 до 14:00;

ул. Нижний Вал — с 09:00 до 14:00;

ул. Почайнинская — с 09:00 до 14:00;

ул. Введенская — с 09:00 до 14:00;

ул. Волошская — с 09:00 до 14:00;

ул. Оболонская — с 09:00 до 14:00;

ул. Межигорская — с 09:00 до 14:00;

ул. Глыбочицкая — с 9:20 до 14:00;

ул. Вячеслава Черновола — с 9:20 до 14:00;

ул. Златоустовская — с 9:20 до 14:00

ул. Павловская — с 9:20 до 14:00;

ул. В. Винниченко — с 9:20 до 14:00;

ул. Обсерваторная — с 09:30 до 15:00

ул. Сечевых Стрельцов — с 09:30 до 15:00;

Львовская площадь — с 09:30 до 15:00;

ул. Большая Житомирская — с 09:30 до 15:00;

ул. Десятинная — с 09:30 до 15:00;

Михайловская площадь — с 09:30 до 15:00

парк "Владимирская горка" — с 09:30 до 15:00;

ул. Трехсвятительская — с 09:30 до 15:00;

Владимирский проезд — с 09:30 до 15:00;

Софийская площадь — с 09:30 до 15:00;

ул. Владимирская — с 09:30 до 15:00;

б-р Т. Шевченко — с 9:45 до 15:45;

площадь Победы — с 9:45 до 15:45;

просп. Победы — с 9:45 до 15:45;

ул. Саксаганского — с 9:45 до 15:45;

ул. Жилянская — с 9:45 до 15:45.4

По информации организаторов, в этом году будет впервые доступна новая дистанция для ветеранов войны — забег "Гордость Нации: ветеранская десятка". Участие в нем смогут принять военные подразделения действующих военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, СБУ, МВД, курсанты военных училищ и лицеев, ветераны войны, семьи погибших участников боевых действий, общественные объединения ветеранов АТО, добровольческих формирований и волонтеров.

Для участия в забеге приглашены ветераны с 7 стран мира и работники иностранных представительств в Украине. Дистанция забега — 10 км.