Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, двое ранены

За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 8 раз с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, в результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще двое ранены, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 2 получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По позициям наших войск в районе Орехово оккупанты совершили два обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм. Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из минометов 82-го калибра. Также минометные обстрелы оккупанты провели по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковского, Луганского, Старогнатовки и Лебединского. По защитникам Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков уничтожено и трое ранены.

С начала суток НВФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе - с применением запрещенного вооружения. Отмечается, что в один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Крымское боевики ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра, а по защитникам Водяного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.