Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: названы регионы

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Карпаты
10:21 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На горе Поп Иван в Карпатах 4 градуса мороза, идет небольшой снег.

На горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей идет снег, температура воздуха – четыре градуса мороза, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:15 03.10.2018 на г.Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м/с. Температура воздуха -4°С", - говорится в сообщении на странице поста в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в Украине впервые выпал снег в осенний период 2018 года именно на г.Поп Иван Черногорский, произошло это 25 сентября.

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Г.Поп Иван Черногорский (известен также под названием Черная гора) является третьей по высоте горной вершиной Украины (2020,5м над уровнем моря, на 40,5м ниже высочайшей вершины – Говерлы). На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории 1930х гг постройки, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под названием "Белый слон".

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

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Новости Украины, Карпаты, Мороз, Погода, Поп Иван, Снег.
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