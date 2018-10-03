Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: названы регионы

На горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей идет снег, температура воздуха – четыре градуса мороза, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:15 03.10.2018 на г.Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 10-11 м/с. Температура воздуха -4°С", - говорится в сообщении на странице поста в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в Украине впервые выпал снег в осенний период 2018 года именно на г.Поп Иван Черногорский, произошло это 25 сентября.

Г.Поп Иван Черногорский (известен также под названием Черная гора) является третьей по высоте горной вершиной Украины (2020,5м над уровнем моря, на 40,5м ниже высочайшей вершины – Говерлы). На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории 1930х гг постройки, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под названием "Белый слон".

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.