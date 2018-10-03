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Полицейский мотопатруль появится в Украине

Мотопатруль
12:53 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве начал работу полицейский мотопатруль в составе 16 патрульных, в скоров времени такие подразделения заработают в Харькове, Одессе и Львове.

Охрану общественного порядка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будет осуществлять полицейский патруль на мотоциклах. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook, и опубликовал презентационное видео о работе сотрудников мотопатруля, передает УНН.

"В этом коротком видео презентовали новый мотопатруль в патрульной полиции Украины, обученный с помощью канадских инструкторов. Мотопатрульные поделились первыми результатами деятельности в Киеве. На очереди — Харьков, Одесса и Львов", - говорится в сообщении.

"Преимущество мотопатрульных в том, что они оперативно добираются к местам, куда трудно быстро доехать автомобильному патрулю, например, к месту ДТП, также способны к большим маневрам во время охраны общественной безопасности на массовых мероприятиях и т.п.", — отмечают в полиции.

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Новости Украины, Киев, МВД, Мотопатруль, Полиция, Украина.
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