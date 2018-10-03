Боевики обстреляли защитников Водяного
Новости Украины: Боевых потерь среди наших военнослужащих с начала текущих суток нет.
Российско-оккупационные войска совершили три прицельных обстрела украинских позиций. Об этом проинформировал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
"С начала этих суток по состоянию на утро в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе зафиксировано три прицельных вражеских обстрела", - сказал спикер.
Он сообщил, что с направления оккупированного пгт Славяносербск в течение 20 минут российско-оккупационные войска выпустили 8 мин калибра 120 мм по защитникам Крымского. По словам Гуцуляка, украинские военные, без нарушения Минских соглашений, заставили боевиков придерживаться режима тишины.
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Спикер также проинформировал, что российско-оккупационные войска в течение двух часов вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Водяного. Боевики также выпустили несколько мин калибра 82 мм.