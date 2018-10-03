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Под Киевом скоростной поезд насмерть сбил женщину

Скоростной поезд сбил женщину
16:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Киевской области

Новости Украины: На одной из железнодорожных станций под Киевом произошло ЧП, скорый поезд сбил женщину на мопеде.

У железнодорожной станции Мироновка Киевской области скоростной поезд "Запорожье-Киев" насмерть сбил женщину на мопеде. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"На спецлинию 102 обратилась дежурная железнодорожной станции "Мироновка", которая сообщила, что на переходе в районе железнодорожной станции скоростной поезд переехал женщину, которая ехала на мопеде", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, 61-летняя женщина пыталась переехать пути на мопеде по пешеходному переходу и двигалась на красный свет. Машинист поезда "Киев - Запорожье" пытался избежать трагедии, подавая звуковые сигналы, на которые женщина не реагировала.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, ДТП, Киев, Киевская область, Полиция, Скоростной поезд.
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