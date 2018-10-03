Под Киевом скоростной поезд насмерть сбил женщину

У железнодорожной станции Мироновка Киевской области скоростной поезд "Запорожье-Киев" насмерть сбил женщину на мопеде. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"На спецлинию 102 обратилась дежурная железнодорожной станции "Мироновка", которая сообщила, что на переходе в районе железнодорожной станции скоростной поезд переехал женщину, которая ехала на мопеде", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 61-летняя женщина пыталась переехать пути на мопеде по пешеходному переходу и двигалась на красный свет. Машинист поезда "Киев - Запорожье" пытался избежать трагедии, подавая звуковые сигналы, на которые женщина не реагировала.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.