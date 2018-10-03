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В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"

Киев
18:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В столице Украины 9-12 октября пройдет 15-я международная специализированная выставка "Оружие и безопасность-2018", в которой около 500 компаний из 17 стран представят свои разработки.

В этом году киевская международная "Оружие и безопасность-2018" станет крупнейшей за все годы независимости Украины: свое участие в выставке подтвердили около 500 компаний из 17 стран. В их числе: США, Турция, КНР, ОАЭ, Германия, Польша, Чехия, Словакия, Хорватия, Австрия, Люксембург, Дания, Латвия, Казахстан, Украина.

По традиции последних лет, 15-а международная "Оружие и безопасность-2018" пройдет совместно с 11-м международным авиакосмическим салоном "Авиасвит-ХХI".

На общей выставочной площади более 30 тыс. кв.м. будет представлено свыше 60 натурных образцов техники, в том числе, плавсредства и 11 образцов авиатехники. На выставку прибудут официальные делегации оборонных ведомств из 11 стран, - отметили в пресс-центре.

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По данным организаторов, наиболее мощными зарубежными экспозициями станут национальные павильоны Польши, Турции и Чехии, также возросло количество участников из США.

Возможности ОПК Украины представят свыше 380 участников, включая 50 предприятий госконцерна "Укроборонпром", а также входящие в "Лигу оборонных предприятий Украины" ведущие украинские частные оборонные компании. Среди них: известные на мировом рынке ПАО "Мотор Сич", ГП "Антонов", ГП Южный машиностроительный завод им. Макарова, ГП "КБ "Южное", ГП "Ивченко-Прогресс", ГАХК "Артем", КП "СПБ "Арсенал", ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

"Украинские участники представят результаты внедрения стандартов НАТО в производство военной продукции и высокий экспортный потенциал ОПК Украины", - отметили в пресс-центре.

По данным организаторов 15-й международной "Оружие и безопасность-2018", ожидается, что в работе выставки примут участие представители руководства СНБО и украинских силовых ведомств, члены правительства Украины.

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Новости Украины, Выставка Оружие и безопасность-2018, Киев, Оружие и безопасность-2018.
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