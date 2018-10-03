Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4554962-avstriya-vyidelila-odin-million-evro-pomoshhi-donbassu.html
Австрия выделила один миллион евро помощи Донбассу
Новости Украины: Средства будут направлены Красному Кресту на проект по разминированию, а также другим австрийским неправительственным организациям, которые оказывают поддержку пострадавшему от войны населению на Донбассе.
Совет министров Австрии на заседании в среду принял решение о выделении 1 млн евро помощи на реализацию проектов на востоке Украины, в частности, по разминированию.
Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам заседания правительства, сообщает газета Die Presse.
"Совет министров сегодня принял решение о выделении 1 млн евро помощи для Восточной Украины", - идет речь в сообщении.
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Как сообщалось, ранее во время визита в Киев 4 сентября Курц пообещал выделить 1 млн евро для поддержки пострадавшего населения на востоке Украины.
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