Австрия выделила один миллион евро помощи Донбассу

Совет министров Австрии на заседании в среду принял решение о выделении 1 млн евро помощи на реализацию проектов на востоке Украины, в частности, по разминированию.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам заседания правительства, сообщает газета Die Presse.

"Совет министров сегодня принял решение о выделении 1 млн евро помощи для Восточной Украины", - идет речь в сообщении.

Как сообщалось, ранее во время визита в Киев 4 сентября Курц пообещал выделить 1 млн евро для поддержки пострадавшего населения на востоке Украины.