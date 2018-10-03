День в ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ на Мариупольском направлении

Боевики в эти сутки, 3 октября, 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение этих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом два обстрела они осуществили с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

По данным штаба, все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил боевики сосредоточили на Мариупольском направлении. Здесь под огневое влияние боевиков попали опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По позициям возле Водяного и Лебединского, кроме того, велся огонь из минометов калибра 82 мм.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.