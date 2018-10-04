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В Харькове автомобиль столкнулся с трамваем, есть пострадавшие

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ДТП в Харькове
09:59 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В четверг, 4 октября, в Харькове легковой автомобиль столкнулся с трамваем, пострадал водитель и пассажиры автомобиля.

Среди пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с трамваем в Харькове есть несовершеннолетний. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Академика Павлова. Информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 6:54.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем маршрута №27. В результате аварии 42-летний водитель, 35 и 15-летние пассажиры автомобиля Audi доставлены в больницу с различными травмами. Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь", – отметили в полиции.

Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 октября, в Харькове продолжается судебное слушание дела о ДТП на Сумской. Геннадий Дронов, один из обвиняемых, впервые дал показания спустя год после трагедии. Он  в первую очередь попросил прощения у родственников погибших и сказал, что юридически своей вины не признает.

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Новости Украины, ДТП в Харькове, Легковой автомобиль, Пострадавшие, Столкновение, Трамвай.
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