В Харькове автомобиль столкнулся с трамваем, есть пострадавшие

Среди пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с трамваем в Харькове есть несовершеннолетний. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Академика Павлова. Информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 6:54.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем маршрута №27. В результате аварии 42-летний водитель, 35 и 15-летние пассажиры автомобиля Audi доставлены в больницу с различными травмами. Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь", – отметили в полиции.

Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 октября, в Харькове продолжается судебное слушание дела о ДТП на Сумской. Геннадий Дронов, один из обвиняемых, впервые дал показания спустя год после трагедии. Он в первую очередь попросил прощения у родственников погибших и сказал, что юридически своей вины не признает.