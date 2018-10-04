Мороз и снег: в Украину пришло похолодание

На горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей в четверг утром идет снег, температура воздуха – четыре градуса мороза, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:00 04.10.2018 в г.Поп Иван Черногорский облачно, снег, видимость до 50 м, ветер юго-западный 13 м/с., Температура воздуха -4°С. Выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются. Снежный покров до 0,5 м", - говорится в сообщении на странице поста в соцсети Facebook..

Как сообщалось, в Украине впервые выпал снег в осенний период 2018 года именно на г.Поп Иван Черногорский, произошло это 25 сентября.

Г.Поп Иван Черногорский (известен также под названием Черная гора) является третьей по высоте горной вершиной Украины (2020,5м над уровнем моря, на 40,5м ниже высочайшей вершины – Говерлы). На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории 1930х гг постройки, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под названием "Белый слон".

Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в отдельных областях Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 4 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-5°. В Киеве и Киевской области в течение суток 4 октября порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°.