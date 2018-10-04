Погода 4 октября: холодно, местами дожди

Погода в Украине 4 октября будут преимущественно облачной и довольно прохладной. На Западе и Севере пройдут дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, большинство областей накроет холодный атмосферный фронт. В частности, речь идет о западных, северных и большой части восточных и центральных областей.

Зато над южными областями будет господствовать сухая и солнечная погода.

Что касается температуры воздуха, то только на побережьях морей она может подняться до 17 градусов тепла.

Ночью местами столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.

4 октября в Киеве прогнозируют облачность и даже небольшой дождь.

Ощущение холода будет усиливаться порывистым северо-западным ветром.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Украине существенно потеплеет.

Прогноз погоды на четверг, 4 октября, в городах Украины:

Ужгород – + 12 ... + 14

Львов – + 10 ... + 12

Ивано-Франковск – + 11 ... + 13

Тернополь – + 11 ... + 13

Черновцы – + 12 ... + 14

Хмельницкий – + 11 ... + 13

Луцк – + 11 ... + 13

Ровно – + 11 ... + 13

Житомир – + 11 ... + 13

Винница – + 12 ... + 14

Одесса – + 15 ... + 17

Николаев – + 16 ... + 18

Херсон – + 15 ... + 17

Симферополь – + 15 ... + 17

Кропивницкий – + 12 ... + 14

Черкассы – + 11 ... + 13

Чернигов – + 10 ... + 12

Суммы – + 9 ... + 11

Полтава – + 11 ... + 13

Днепр – + 12 ... + 14

Запорожье – + 15 ... + 17

Донецк – + 13 ... + 15

Луганск – + 19 ... + 21

Харьков – + 11 ... + 13

Киев – + 11 ... + 13

Как отметили в УГМЦ, 5-6 октября в Украине малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 5 октября 10-15° тепла, 6 октября 14-19°.