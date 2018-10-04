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Погода 4 октября: холодно, местами дожди

Прогноз погоды 4 октября
08:32 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине 4 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Погода в Украине 4 октября будут преимущественно облачной и довольно прохладной. На Западе и Севере пройдут дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, большинство областей накроет холодный атмосферный фронт. В частности, речь идет о западных, северных и большой части восточных и центральных областей.

Зато над южными областями будет господствовать сухая и солнечная погода.

Что касается температуры воздуха, то только на побережьях морей она может подняться до 17 градусов тепла.

Ночью местами столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.

4 октября в Киеве прогнозируют облачность и даже небольшой дождь.

Ощущение холода будет усиливаться порывистым северо-западным ветром.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Украине существенно потеплеет.

Прогноз погоды на четверг, 4 октября, в городах Украины:

  • Ужгород – + 12 ... + 14
  • Львов – + 10 ... + 12
  • Ивано-Франковск – + 11 ... + 13
  • Тернополь – + 11 ... + 13
  • Черновцы – + 12 ... + 14
  • Хмельницкий – + 11 ... + 13
  • Луцк – + 11 ... + 13
  • Ровно – + 11 ... + 13
  • Житомир – + 11 ... + 13
  • Винница – + 12 ... + 14
  • Одесса – + 15 ... + 17
  • Николаев – + 16 ... + 18
  • Херсон – + 15 ... + 17
  • Симферополь – + 15 ... + 17
  • Кропивницкий – + 12 ... + 14
  • Черкассы – + 11 ... + 13
  • Чернигов – + 10 ... + 12
  • Суммы – + 9 ... + 11
  • Полтава – + 11 ... + 13
  • Днепр – + 12 ... + 14
  • Запорожье – + 15 ... + 17
  • Донецк – + 13 ... + 15
  • Луганск – + 19 ... + 21
  • Харьков – + 11 ... + 13
  • Киев – + 11 ... + 13

Как отметили в УГМЦ, 5-6 октября в Украине малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 5 октября 10-15° тепла, 6 октября 14-19°.

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Новости Украины, Дожди, Погода, Погода 4 октября, Прогноз погоды, Прогноз погоды 4 октября.
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