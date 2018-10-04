Погода 4 октября: холодно, местами дожди
Новости Украины: В Украине 4 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Погода в Украине 4 октября будут преимущественно облачной и довольно прохладной. На Западе и Севере пройдут дожди.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, большинство областей накроет холодный атмосферный фронт. В частности, речь идет о западных, северных и большой части восточных и центральных областей.
Зато над южными областями будет господствовать сухая и солнечная погода.
Что касается температуры воздуха, то только на побережьях морей она может подняться до 17 градусов тепла.
Ночью местами столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.
4 октября в Киеве прогнозируют облачность и даже небольшой дождь.
Ощущение холода будет усиливаться порывистым северо-западным ветром.
По прогнозам синоптиков, до конца недели в Украине существенно потеплеет.
Прогноз погоды на четверг, 4 октября, в городах Украины:
- Ужгород – + 12 ... + 14
- Львов – + 10 ... + 12
- Ивано-Франковск – + 11 ... + 13
- Тернополь – + 11 ... + 13
- Черновцы – + 12 ... + 14
- Хмельницкий – + 11 ... + 13
- Луцк – + 11 ... + 13
- Ровно – + 11 ... + 13
- Житомир – + 11 ... + 13
- Винница – + 12 ... + 14
- Одесса – + 15 ... + 17
- Николаев – + 16 ... + 18
- Херсон – + 15 ... + 17
- Симферополь – + 15 ... + 17
- Кропивницкий – + 12 ... + 14
- Черкассы – + 11 ... + 13
- Чернигов – + 10 ... + 12
- Суммы – + 9 ... + 11
- Полтава – + 11 ... + 13
- Днепр – + 12 ... + 14
- Запорожье – + 15 ... + 17
- Донецк – + 13 ... + 15
- Луганск – + 19 ... + 21
- Харьков – + 11 ... + 13
- Киев – + 11 ... + 13
Как отметили в УГМЦ, 5-6 октября в Украине малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 5 октября 10-15° тепла, 6 октября 14-19°.