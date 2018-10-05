Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены трое военнослужащих.
За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.
За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
"По позициям наших войск в районе Луганского оккупанты совершили два обстрела из минометов калибра 120-мм. По защитникам Крымского, Орехово и Майского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", – отметили в штабе ООС.
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По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены и двое ранены.
"С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Свободный, Водяное и Гнутово. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – подчеркнули в пресс-центре штаба.