Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

"По позициям наших войск в районе Луганского оккупанты совершили два обстрела из минометов калибра 120-мм. По защитникам Крымского, Орехово и Майского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены и двое ранены.

"С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Свободный, Водяное и Гнутово. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – подчеркнули в пресс-центре штаба.