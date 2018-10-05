В Азовском море проведут масштабные военные учения

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, что Россия планирует провести учения вскоре в Азовском море и какие действия Украины будут в этой связи.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал Турчинов.

Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту. "И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщалось, в конце сентября спасательно-поисковый корабль Военно-морских сил Украины "Донбасс" и морской буксир "Корец" совершили поход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Операция, проведенная под командованием Генерального штаба Вооруженных сил Украины во исполнение решения Президента Украины, была проведена для усиления присутствия в Азовском море и обеспечения свободы судоходства в его акватории. Корабли станут основой новой базы ВМС в Азовском море, которая должна быть создана до конца 2018 года.