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В Азовском море проведут масштабные военные учения

Военные проведут учения в Азовском море
08:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал масштабные военные учения в Азовском море.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, что Россия планирует провести учения вскоре в Азовском море и какие действия Украины будут в этой связи.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал Турчинов.

Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту. "И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул Турчинов.

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Как сообщалось, в конце сентября спасательно-поисковый корабль Военно-морских сил Украины "Донбасс" и морской буксир "Корец" совершили поход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Операция, проведенная под командованием Генерального штаба Вооруженных сил Украины во исполнение решения Президента Украины, была проведена для усиления присутствия в Азовском море и обеспечения свободы судоходства в его акватории. Корабли станут основой новой базы ВМС в Азовском море, которая должна быть создана до конца 2018 года.

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Новости Украины, Азовское море, Александр Турчинов, ВСУ, СНБО.
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