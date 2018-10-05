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При выключенном светофоре в Киеве произошло ДТП

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ДТП в Киеве
16:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП Киева

Новости Украины: Вчера, 4 октября, в Киеве произошло смертельное ДТП, полиция устанавливает причины.

Полиция столицы устанавливает причины ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 4 октября, на перекрестке улицы Скляренко с Петропавловской площадью. Мотоциклист скончался в карете "скорой". Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места аварии и транспортных средств и установили предварительную информацию. На момент аварии светофор на перекрестке не работал. Автомобиль SsangYong выезжал с площади Петропавловской, которая является второстепенной дорогой, на улицу Скляренко, выполняя маневр левого поворота. Мотоцикл двигался по улице Скляренко, обозначенной дорожным знаком "Главная дорога". Контакт состоялся между передней частью мотоцикла и левым боком автомобиля.

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Водитель мотоцикла — 31-летний киевлянин — от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался в карете "скорой".

По предварительным данным, 46-летняя жительница Киевской области — водитель автомобиля — не находился в состоянии алкогольного опьянения. Причина и механизм ДТП будут установлены в ходе проведения досудебного расследования.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, ДТП, Киев, Полиция, Столица Украины.
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