При выключенном светофоре в Киеве произошло ДТП

Полиция столицы устанавливает причины ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 4 октября, на перекрестке улицы Скляренко с Петропавловской площадью. Мотоциклист скончался в карете "скорой". Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места аварии и транспортных средств и установили предварительную информацию. На момент аварии светофор на перекрестке не работал. Автомобиль SsangYong выезжал с площади Петропавловской, которая является второстепенной дорогой, на улицу Скляренко, выполняя маневр левого поворота. Мотоцикл двигался по улице Скляренко, обозначенной дорожным знаком "Главная дорога". Контакт состоялся между передней частью мотоцикла и левым боком автомобиля.

Водитель мотоцикла — 31-летний киевлянин — от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался в карете "скорой".

По предварительным данным, 46-летняя жительница Киевской области — водитель автомобиля — не находился в состоянии алкогольного опьянения. Причина и механизм ДТП будут установлены в ходе проведения досудебного расследования.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.