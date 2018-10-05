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Жители Донецкой области жалуются на горькую воду

Вода
18:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В трех городах Донецкой области люди жалуются на качество питьевой воды, которая приобрела осенью неприятный запах и горьковатый привкус.

Жители трех городов Донецкой области: Украинска, Горняка и Селидово, – жалуются на качество воды. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook, передает УНН.

 

"Жалобы в Украинске начались с 19 сентября. По словам местных жителей, водопроводная вода имеет неприятный запах и горьковатый привкус. Продукты, приготовленные в этой воде, приобрели горький вкус. Дети и взрослые жалуются на расстройство желудка, тошноту. По предварительной информации от местных жителей и депутатов городского совета г. Украинск, воду поставляет компания "Вода Донбасса", – написал представитель Омбудсмена.

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По словам Лисянского, люди сообщили, что из-за ремонтных работ на Авдеевском водоводе, воду в Украинск, Горняк, Селидово подают с Карловского водохранилища. В ближайшее время сотрудники Секретариата Уполномоченного по правам человека выедут в эти города для мониторинга ситуации и предоставления всех возможных действий для разрешения ситуации.

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Новости Украины, Горькая вода, Донецкая область, Питьевая вода, Украина.
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