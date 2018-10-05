Жителей столицы предупредили об изменениях в работе транспорта на выходных

7 октября из-за проведения Wizz Air Kyiv City Marathon в Киеве изменит работу общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс", передает УНН.

С начала движения 6 октября до 08:00 7 октября и с 16:00 ориентировочно до 21:00 7 октября, во время перекрытия движения транспорта по улице Крещатик, движение автобусов маршрутов №№ 24, 114 организуется по трассе движения выходного дня.

Также 7 октября с 08:00 до 15:00 (ориентировочно) в связи с проведением пробега по маршруту: Майдан Незалежности — ул. Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — ул. Лаврская — б-р Дружбы народов — мост им. Патона — просп. Соборности (до ул. Березняковская) — мост им. Патона — б-р Дружбы народов — ул. Большая Васильковская — ул. Крещатик — Владимирский спуск — ул. Петра Сагайдачного — Контрактовая пл. — ул. Константиновская — ул. Фроловская — ул. Хорива — ул. Константиновская — ул. Верхний Вал (до Набережно — Крещатицкой) — ул. Нижний Вал — ул. Волошская — ул. Введенская — ул. Константиновская — ул. Нижний Вал — ул. Глыбочицкая — Глыбочицкий проезд — ул. Вячеслава Черновола — ул. Златоустовская — ул. Павловская — ул. Владимира Винниченко — ул. Обсерваторная — ул. Сечевых Стрельцов — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — ул. Десятинная — Михайловская пл. — ул. Трехсвятительская — парк Владимирская горка — Михайловская пл. — Владимирский проезд — ул. Владимирская — б-р Тараса Шевченко — ул. Победы (до Воздухофлотского путепровода) — ул. Победы — ул. Саксаганского — ул. Льва Толстого — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — ул. Крещатик — Майдан Независимости предусмотрено временное приостановление движение автобусов маршрутов №№ 5, 24, 55 трамваев маршрутов №№ 14, 15, 18 и вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 20, 51, 53, 62, 69, 72, 114, 115 , 118, 119, троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19Д, 32, 33, 38, 40, 43, 50 и трамваев маршрутов № № 12, 16, 19.

В настоящее время движение общественного транспорта организовано:

автобусов маршрута № 20 от ж / м Корчеватое ст. м. "Лыбидская";

автобусов маршрута № 51 от ст. м. "Красный хутор" до ул. Соборности (до ул. Евгения Сверстюка)

автобусов маршрута № 115 от ж. вокзала "Дарница" до ул. Соборности (до ул. Евгения Сверстюка)

автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ул. Соборности (до ул. Евгения Сверстюка)

автобусов маршрута № 53 от Рыбацкого п-ва ст. м "Тараса Шевченко";

автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

автобусов маршрута № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

автобусов маршрута № 72 от ул. Свободы ст. м. "Тараса Шевченко";

автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до зал. ст. "Зенит";

автобусов маршрута № 119 от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 19Д соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18, 19, 33 соответственно от Минского массива, ул. Академика Туполева, ул. Сошенко, ул. Ольжича ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута № 9 от международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрута № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец Спорта";

троллейбусов маршрута № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

троллейбусов маршрута № 40 от ул. Кадетский гай до Железнодорожного массива (ул. Волгоградская)