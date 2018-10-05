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Ситуация на Донбассе: В ходе боевых действий один украинский военный ранен

ВСУ
18:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 5 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военный.

В течение дня пятницы, с 7.00 до 18.00, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом один обстрел враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

 

"Днем в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Свободному, из стрелкового оружия обстреляли опорный пункт в Марьинке, применили минометы 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ в районе Павлополя, а по позициям у Гнутово – вели огонь из станкового гранатомета.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, ООС, Украина, Штаб ООС.
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