В результате столкновения трамваев в Харькове пострадали две женщины

В Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба управления Укртрансбезпекы в Харьковской области, передает УНН.

"Сегодня, 05.10.2018, в 12:25 на Майдане Защитников Украины, 1, два вагона Харьковских КП "Салтовское трамвайное депо" 8 маршрута и "Октябрьское трамвайное депо" 6 маршрута устроили "гонки". Настигая друг друга, причинили вреда человеческим жизням: пострадали две женщины 1949 и 1981 года, в результате чего были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Полиция столицы устанавливает причины ДТП, в котором погиб мотоциклист.