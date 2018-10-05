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В результате столкновения трамваев в Харькове пострадали две женщины

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Столкновение трамваев
20:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В пятницу, 5 октября, в Харькове столкнулись два вагона трамваев: пострадали двое женщин.

В Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба управления Укртрансбезпекы в Харьковской области, передает УНН.

"Сегодня, 05.10.2018, в 12:25 на Майдане Защитников Украины, 1, два вагона Харьковских КП "Салтовское трамвайное депо" 8 маршрута и "Октябрьское трамвайное депо" 6 маршрута устроили "гонки". Настигая друг друга, причинили вреда человеческим жизням: пострадали две женщины 1949 и 1981 года, в результате чего были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Полиция столицы устанавливает причины ДТП, в котором погиб мотоциклист.

 

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Новости Украины, ДТП, Постадавшие, Столкновения трамваев, Украина, Харьков.
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