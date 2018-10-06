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Сутки на Донбассе: Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных

Украинский военный ведет наблюдение
08:01 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь из запрещенного вооружения, двое украинских военных получили ранения.

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 7 раз с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободного, Камышевахи, Троицкого, Луганского, Шумов, Марьинки, Новотроицкого, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того НВФ применяли вооружения боевых машин пехоты по защитникам Крымского, Луганского и Павлополя, а по защитникам Камышевахи - противотанковый ракетный комплекс.

В Украине более 240 тыс. участников боевых действий

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое боевиков уничтожено и семеро ранены. С начала суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ООС вблизи населенных пунктов Широкино и Водяного на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Новости Украины, НВФ, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Украинские военные, Штаб ООС.
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