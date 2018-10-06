Главы правительства поздравили Черновцы и Запорожье с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили Черновцы и Запорожье с праздников города.

"Поздравляю волшебные Черновцы с Днем города. Желаю благополучия, роста и счастливого будущего", – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Также президент поздравил с Днем города Запорожье: "Город людей с казацким характером. Город невероятных днепровских пейзажей. Искренне поздравляю с праздником всех жителей Запорожского края".

В свою очередь В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук написал: "С Днем города, Черновцы!" и "С Днем города, Запорожье!" и опубликовал поздравительные видеоролики.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 5 октября посетил Одесскую область. В своем родном городе Болград президент Украины в новом здании местного РАГС поздравил молодоженов с бракосочетанием и пожелал им долгих лет супружеской жизни, как у него и его супруги.